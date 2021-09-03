الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تصدر عقوبات جديدة لمن يخالف إجراءات الوقاية من كورونا

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

وصرّح مصدر مسؤول في الوزارة بأنه تقرر إضافة البنود التالية، في حال مخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت:

أولاً: مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.

ثانياً: مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.

ثالثاً: مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

يذكر أن إحصائية صادرة من وزارة الصحة السعودية نهاية الشهر الفائت، كشفت عن تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا في السعودية بجرعتين من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.

وزارة الداخلية السعودية تخفيف عقوبات جديدة تخفيف اجراءات

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