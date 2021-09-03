الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قصر السينما يستضيف المخرج هاني لاشين لتقديم حلقة سمينار (صور)

هاني لاشين
هاني لاشين

استضاف قصر السينما تحت رعاية الفنان والسيناريست " تامر عبد المنعم " مدير قصر السينما، المخرج الكبير "هاني لاشين" بقاعة "وحيد حامد" بقصر السينما، لتقديم حلقة سمينار seminar تحت عنوان "إخراج ومدخل فن التذوق السينمائي" لطلاب الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما، وذلك تزامناً مع دورات قصر السينما السينمائية، ومشروع ابدأ حلمك.. السينما بين يديك.

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هاني لاشين

وحضر حلقة السمينار مجموعة كبيرة من المحبين والعاشقين لفن السينما بالإضافة إلى لحضور رواد السينما بقصر السينما ، ومنهم : الفنان " تامر عبد المنعم " مدير قصر السينما ، والفنان " حمدي الوزير " ، والناقد الدكتور " نادر رفاعي " ، والمخرج " أشرف فايق ".

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هاني لاشين

كما أشرف على الندوة كلاً من : "هتان عبد العظيم " مسئول العروض والدعاية بقصر السينما، و"هالة عبده " مسئول الدراسات الحرة بقصر السينما.

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هاني لاشين

جدير بالذكر أن المخرج الكبير "هاني لاشين " هو مخرج مصري ، من مواليد 21 مايو عام 1951 م ، وقد عشق السينما منذ الصغر وكانت له تجربة في التمثيل ، وحصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1976 م ، وعمل في بداية حياته الفنية مساعد ومخرج مع " حسن الإمام " ، ومخرجاً للأفلام التسجيلية وأولها التنمية الصناعية عام 1980 م ، ومنتج ومخرج من خلال شركته السينمائية للأفلام التسجيلية ، وقدم العديد من الأعمال منها : فيلم " أيوب " ، و فيلم " الأراجوز " ، وفيلم " أريد حباً وحناناً " ، وفيلم " ليه يا دنيا " و غيرها.

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هاني لاشين

صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
صورة من االحدث
قصور الثقافة تامر عبد المنعم وحيد حامد الفنان حمدى الوزير الهيئة العامة لقصور الثقافة حمدي الوزير قصر السينما المعهد العالى للسينما الهيئة العامة لقصور الثقاف رئيس الهيئة العامة الهيئة العامة لقصور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان والسيناريست تامر عبد المنعم مدير قصر السينما الفنان تامر عبد المنعم يئة العامة لقصور الثقافة

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