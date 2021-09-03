الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

نائب الرئيس الأفغانى السابق يظهر فى بنجشير بعد أنباء عن هروبه

نائب الرئيس الأفغاني
نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح

قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، اليوم، إنه موجود في بنجشير، وأن قتالًا عنيفًا يدور بين جبهة المقاومة وحركة طالبان. 

جاء ذلك بعد تداول أنباء عن هروبه من إقليم وادي بنجشير، ظهر صالح، في فيديو ليؤكد أنه موجود في بنجشير، وأن قتالًا عنيفًا يدور بين جبهة المقاومة وحركة طالبان.

وقال صالح في الفيديو الذي نشرته طلوع نيوز الجمعة: "أنا في بنجشير، والظروف صعبة"، مضيفًا: "نتعرض لهجوم تشارك فيه القاعدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة طالبان الافغانية، اليوم الجمعة، عن سيطرتها على منطقة بريان ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير.

 

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