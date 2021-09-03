«شيوخ الصوفية» يشاركون في ندوة بعنوان «واجبات الشيخ والمريد»

​​​​​بدأ شيوخ وعلماء الطرق الصوفية في التوافد على مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية للمشاركة في الندوة العلمية الثالثة التي تنظم تحت عنوان "واجبات الشيخ والمريد".

وكشفت الطرق الصوفية عن تنظيم برامج علميه لمريدي ووكلاء الطرق الصوفية، بهدف محاربة الأفكار الشاذة التي تظهر بين الحين والآخر داخل الطرق والزوايا الصوفية، والتعريف بمبادئ التصوف الإسلامي الصحيح.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت في وقت سابق تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، بهدف التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية.

يذكر أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة.