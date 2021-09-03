الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس «القناة للكهرباء» بقطاع البحر الأحمر

رئيس شركة القناة
رئيس شركة القناة خلال الجولة التفقدية

تفقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء البحر الأحمر؛ للوقوف على حالة الشبكة والتأكد من الخدمة المقدمة للمواطنين في إطار متابعة وتقييم الأداء، وإزالة أي عقبات تواجه العمل.

وعقد رئيس الشركة اجتماعا مع النائب ناصر عطية والنائب محمد طايع عضوا مجلس النواب، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير وجموع من المواطنين، وناقشوا العقبات التي تواجه العمل وكذلك وضع الحلول الجزرية لتوصيل الكهرباء لعدد من الجمعيات والتجمعات السكانية بالمدينة.

رئيس شركة القناة  خلال الجولة التفقدية

وقدم أعضاء مجلس النواب والمواطنين الشكر للمهندس محمد السيد لما قدمه ويقدمه من أعمال لمحافظة البحر الأحمر والعمل الدائم والمستمر على توصيل الكهرباء لمحافظة البحر الأحمر الذي أحدث تنمية حقيقة ومستدامة، ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وكان المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أعلن عن إنشاء برنامج جديد تحت اسم «التحصيل أونلاين» لمتابعة أداء المحصلين والعهد المسلمة لهم وكذلك قيمة الفواتير التي تم تحصيلها أولا بأول في إطار التطوير والتحديث المستمر والدائم لجميع قطاعات الشركة ولحوكمة التحصيل والقضاء على مشاكله ومتابعة نسب التحصيل وأداء المحصلين لحظة بلحظة، بالإضافة إلى الحد من نسل عجز عهد المحصلين.

رئيس شركة القناة  خلال الجولة التفقدية


 

المهندس محمد السيد شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء البحر الاحمر أعضاء مجلس النواب الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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