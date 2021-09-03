استقرار أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

سجلت أسعار مواد البناء، اليوم الجمعة، استقرارا في أسعارها بحسب شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الحديد سجلت سعر التسليح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050و1250جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350و2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 و 700 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

أسعار الجبس اليوم

كما شهدت أسعار الجبس بين 550و650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60 و100 جنيه للمتر حسب المكان.