الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلى الأخير استكمال لسلسلة انتهاكات وجرائم إسرائيل على شعبنا

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم، في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية جاء ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم إسرائيل بحق سوريا وشعبها.‏

وتابعت وزارة الخارجية السورية، فى رسالتها، "نجدد مطالبتنا لمجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليتهما في إطار ميثاق المنظمة الدولية وإدانة هذه الاعتداءات السافرة واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها".

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، بأن إسرائيل نفذت ضربات جوية على أهداف قرب دمشق فجر اليوم الجمعة، لافتة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها دون أن تتسبب الهجمات في خسائر بشرية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه في نحو أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، وإن الهجوم الذي وقع الساعة 1:26 بعد منتصف الليل لم يسفر سوى عن أضرار مادية، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن صاروخ «أرض/ جو» انطلق من سوريا باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي وانفجر فوق البحر المتوسط.

وتحدث سكان بوسط إسرائيل عن سماع دوي انفجار قوي في الوقت الذي أعلنت فيه سوريا عن الضربة.

وذكر مصدر أمني لبناني أنه أمكن أيضا سماع دوي انفجارات بلبنان.

وعرض التليفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

ونُقل عن مصدر عسكري سوري، في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وسبق أن أعلنت سوريا عن وقوع ضربة جوية إسرائيلية في 19 أغسطس، وقالت إن الهجوم استهدف مناطق قرب دمشق وحمص.