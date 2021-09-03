الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تسعى لزيادة برامج التوعية بكورونا داخل المحميات الطبيعية

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

قال محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في وزارة البيئة إنه في ظل انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع بدء الموجة الرابعة تسعى الوزارة لزيادة برامج التوعية بفيروس كورونا داخل المحميات الطبيعية، وأهمية المحميات، ودمج سكان المجتمع المحلي في الحفاظ على المحميات والترويج لها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد عليوة خلال تصريحه لـ"الدستور" أنه ممنوع الدخول للمحميات دون ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية.

وأشار عليوة، إلى أن الأنشطة الاقتصادية السياحية التي توجد داخل المحميات لا تؤثر على طبيعتها بل تعمل على الترويج لها، وتم اختيار الأنشطة وفق معايير استدامة بيئية محددة، قائلا: “لم تؤثر كورونا على ممارسة الأنشطة لوجود معايير يتم تطبيقها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والالترام بالإجراءات الاحترازية الوقائية".

محمد عليوة مشروع دمج التنوع البيولوجي السياحة البيئية البيئة فيروس كورونا الموجة الرابعة المحميات المحميات الطبيعية

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