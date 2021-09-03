الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

إيمى سمير غانم مفتقدة والديها: عدم وجودكم محسسنى برعب

أسرة سمير غانم
أسرة سمير غانم

أظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، حالة من الحزن الشديد لافتقادها والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، ورثتهما بكلمات حزينة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت إيمي صورة لوالديها وعلقت عليها: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".

وعلى نفس المنوال، كانت قد نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، موجهة لهما رسالة ودعاء بالمغفرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وقالت دنيا على الصورة التي نشرتها: «وحشتوني أوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

كانت دلال عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج ، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، وقد توفت منذ حوالي شهر تقريبًا .

وتوفى سمير غانم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عامًا، إثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

725568-ايمي-سمير-غانم
725568-ايمي-سمير-غانم
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