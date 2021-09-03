الرئيس اللبنانى يدعو لمؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوى

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه سيدعو إلى مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوي والمساعدة في انطلاق العام الدراسي.

جاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، بحضور عدد من ممثلي المدارس الخاصة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية .

واعتبر عون أن "معالجة الوضع التربوي على أبواب بدء السنة الدراسية، باتت ضرورة ملحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي انعكست سلبا على الواقع التربوي، كما حصل بالنسبة إلى قطاعات أخرى".

من جهته، عرض الأب نصر على الرئيس عون "ملخصاً للدراسة التي أعدها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة حول واقع هذه المدارس ومدى تأثير تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على كلفة تعليم التلميذ في المدرسة".

ولفت الأب نصر إلى أن " كلفة شراء الكتب المدرسية تضاعفت 5 مرات مقارنة مع الكلفة في شهر سبتمبر 2019 إضافة الى كلفة النقل المدرسي، كذلك بات راتب المعلم لا يكفي لتغطية حاجاته الأساسية".

يذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي في لبنان في أواخر شهر سبتمبر الحالي ولكن عوائق عديدة تواجه العودة إلى المدارس و الجامعات تتمثل بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 95 في المئة والغلاء الفاحش الذي طال كل المستلزمات التي تتطلبها عملية العودة إلى المدارس والجامعات.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة في لبنان 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 603 آلاف و288 حالة.

وأكدت الوزارة، في تقريرها، الأربعاء، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة وهو أعلى معدل يومي منذ شهور، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8061 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، وتلقى 9361 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 8736 مواطنا الجرعة الثانية.