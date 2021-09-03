مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 1218 شكوى خلال أغسطس

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضىي، 1218 شكوى، تم الرد على 1143 شكوى منها، بنسبة 93٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأشار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة، من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وشدد محافظ الشرقية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أي مواطن ديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.