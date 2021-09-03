«الداخلية» تداهم 9 مصانع وشركات لإنتاج المنتجات المغشوشة في 3 محافظات

وجهت أجهزة الأمن حملة أمنية استهدفت عدداً من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظات (القليوبية - الشرقية – الإسماعيلية) وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظات (القليوبية - الشرقية – الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مركزين ومصنع و4 مخازن وشركتين ومتجر و5 ثلاجات وسيارتين غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (4,331 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر – 3,296 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة – 8,11طن منتج نهائى لأحبار ودهانات مغشوشة ومقلدة ومُعدة للتداول - 295,699 عبوة لقاحات بيطرية بدون ترخيص) .