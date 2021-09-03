الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

11600 سيدة تستفيد من خدمات حملات الصحة الإنجابية في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت مديرية الصحة بمحافظة دمياط ، الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي)، و أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الي 11609 منتفعات، وذلك ضمن فعاليات الحملة، و تم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا.

 من جهتها أوضحت الدكتورة أمل درة مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنه تم صرف 1864 من وسائل تنظيم الاسرة المختلفة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار، وإجراء كشف باطنة  فيما تم تقديم المشورة الطبية  فضلا عن  تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

جدير بالذكر أن فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الاولى من  15 أغسطس الى  19 أغسطس 2021 في إدارتي فارسكور وكفر سعد الصحية، 
وتم تنفيذ  المرحلة الثانية من 22 أغسطس الى 26 أغسطس 2021 في إدارة دمياط، و إدارة كفر البطيخ، وإدارة الزرقا الصحية. 

و أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استكمال عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر سبتمبر والتى تستهدف 8 قرى بمراكز كفر سعد و فارسكور و الزرقا،و تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

و بدأت  القافلة الطبية العلاجية بكفر سعد البلد، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية انطلاق قافلة بقرية أولاد خلف بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت 3، 4 سبتمبر الجاري، وأخرى بقرية الباز بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 سبتمبر  الجاري، وكذا قافلة بقرية العزارمة بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت 10و 11 سبتمبر.

محافظة دمياط دمياط منال عوض الانجابية محافظ دمياط

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قناة السويس على قضبان

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