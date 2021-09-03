الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، من ضبط  5 أطنان و160 كيلو أسماك هارنج مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وتنسيقًا مع مباحث تموين الغربية وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وأسفرت عن ضبط 5 أطنان و160 كيلو أسماك هارنج مدخنة " رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير اثنين محضر  للمخالفين صاحبا تلك المضبوطات.
وسحب عينات من المضبوطات لتحليلها وفحصها، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط الافريقي و160 كيلو أسماك هارنج مدخنة رنجة غير صالحه للاستهلاك الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

أستاذ علم الاجتماع: يجب تحويل الهجرة غير الشرعية إلى نظامية

تقرير فرنسي: صراع تيجراي أغرق إثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة الشراكة الوثيقة مع البحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يقر ميزانية إسرائيل بالقراءة الأولى

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين