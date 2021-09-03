ضبط 5 أطنان «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، من ضبط 5 أطنان و160 كيلو أسماك هارنج مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وتنسيقًا مع مباحث تموين الغربية وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وأسفرت عن ضبط 5 أطنان و160 كيلو أسماك هارنج مدخنة " رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير اثنين محضر للمخالفين صاحبا تلك المضبوطات.

وسحب عينات من المضبوطات لتحليلها وفحصها، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.