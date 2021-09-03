الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس متهم ضبط بحوزته «هيروين» في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر "الهيروين" بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه بدائرة قسم الشرطة، وبتفيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وقرر حيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل  15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، وزنت 10 كيلو جرامات، بقصد ترويجها علي عملائه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مخدرات رامي عملاء بيرة تحف الإسكندرية قسم شرطة

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