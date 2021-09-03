الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بعد سيطرة طالبان على البلاد.. شركة طيران أفغانية تستأنف رحلاتها الداخلية

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت شركة طيران أريانا للخطوط الجوية الأفغانية، اليوم، الجمعة لوكالة فرانس برس استئناف رحلاتها الداخلية، بعد حوالي ثلاثة أسابيع على سيطرة حركة طالبان على البلد.


وقال مسؤول في الشركة تميم أحمدي، لوكالة فرانس برس، "تلقينا الضوء الأخضر من طالبان ومن سلطات الطيران ونتوقع استئناف الرحلات اليوم".

وفي سياق متصل، استأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، وفقا لفرانس برس. 
 

وفي نيويورك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تُسيّر حاليا رحلات جوية "لتمكين 160 منظمة إنسانية من مواصلة أنشطتها المنقذة للأرواح" في أفغانستان.

وتربط هذه الخدمات الجوية العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان وبقندهار في الجنوب، وأقلعت ثلاث رحلات حتى الآن إلى مزار الشريف منذ 29 أغسطس.

في حين يقوم علي تشغيل الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي.

وقال "دوجاريك" إن هناك جهودا تبذل لتسيير مزيد من تلك الرحلات إلى وجهات إضافية، وأوضح أنه اعتبارا "من 2002 إلى 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد". وأضاف "ستسعى (الخدمة) للعودة إلى هذه المواقع ما إن يسمح الوضع الأمني والتمويل بذلك".

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