«جرعة مخدرات» تقتل شابًا داخل سيارته فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب داخل سيارة، وإلى جواره مواد مخدرة لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بامتداد شارع رمسيس في مدينة نصر، بالعثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل سيارته وبجواره مخدرات، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.