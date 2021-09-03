الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل مسنة على يد ابنتها بمدينة بدر

مقتل مسنة
مقتل مسنة

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث في واقعة ضبط فتاة قامت بقتل والدتها.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وعرض المتهمة على الطب الشرعى للتأكد من سلامة قواها العقلية، مع حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على فتاة وراء قتل والدتها بعد التعدى عليها بآلة حادة داخل شقة سكنية في مدينة بدر، بسبب خلافات، تم نقل الجثة إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ع.أ" ، 75 عاما، وعلى جسدها آثار تعذيب وطعنة بآلة حادة.

وألقي القبض على ابنتها 35 عاما، بعدما وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.

نيابة الشروق وبدر كاميرات المراقبة الطب الشرعي

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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