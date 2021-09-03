تحقيقات النيابة في إدارة مصنع دون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب القاهرة أن المتهمين بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في منطقة مصر القديمة يستخدمان خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ويضعان ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية لبيعها لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الغش التجاري وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقين يقيمان بدائرة القسم بإدارة مصنع ملكهما "بدون ترخيص" كائن بذات الدائرة واستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمان خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على (كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات "مجهولة المصدر" ومنها غير صالح للاستخدام - عبوات فارغة- كمية كبيرة من العلامات التجارية "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أجهزة وأدوات تصنيع- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية).

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.