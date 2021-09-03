الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات في غرق طفل بترعة في أطفيح

غرق طفل
غرق طفل

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة حفظ التحقيقات حول مصرع طفل عمره 5 سنوات، غرقاً في ترعة بأطفيح لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وتسلّمت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية والتي كشفت عن تعرض الطفل للغرق؛ بسبب عدم إجادته للسباحة.

وكشفت التحقيقات أن طفلاً عمره 5 سنوات تعرّض للغرض بترعة في أطفيح أثناء لهوه وأن أهل الطفل تمكنوا من العثور على جثته وانتشلوها من الترعة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنّ طفلاً يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، عثر أفراد أسرته على جثته بإحدى الترع.

ومن خلال إجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفل تعرض للغرق خلال لهوه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة جنوب الجيزة التحقيقات

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