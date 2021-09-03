استكمال اللقاءات التكوينية لمرحلتي الإعداد وخدام كنائس القاهرة

استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام نشاط التربية الدينية بكنائس الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بكنيسة عذراء السجود بشبرا، جاء ذلك بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

وتضمن اليوم محاضرة بعنوان "مشاكل المخدومين في المرحلة الابتدائية ومفاتيح علاجها" مع الأستاذة ماريام عبد الملاك أبادير، مدرب تنمية مهارات للشباب والخدام، و تقام هذه اللقاءات التكوينية تقام مرتين شهريًا

- الطائفة الكاثوليكية

ظهرت الطائفة الكاثوليكية في مصر في العصر الحديث حيث كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طوال تاريخها هى الكنيسة الرئيسية و الوحيدة في مصر، ثم انفصلت بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية شرقية عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، و ارتبطت مع الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي أي أنه من المسموح للأقباط الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم طقوسهم.

انقسمت الطائفة في بداية القرن الخامس الميلادي وتم عقد مجمع خلقيدونية التابع للإمبراطورية الرومانية بندب بطريرك يُدعى "البطريرك المالكي" و الذي يمثل الإيمان الخلقيدوني، فكان للإسكندرية بطريرك للأقباط الارثوذكس و بطريرك آخر مُنتدب من الملك الروماني لفرض الإيمان الخلقيدوني بالقوة على الكنيسة القبطية و لكن هذه الفترة انتهت بتلاشيهم من مصر نظرًا لقلة الرواج لهذه الطائفة، ثم عادت في العصر الحديث أمر من محمد على باشا الكبير.

و الذي أمر بندب الكثيرين من الأقباط للسفر إلى فرنسا من أجل المشروع الثقافي و التعليمي الذي كان يسعي لتحقيقه و قد سافر أعداد كبيرة من المصريين، و تأثروا بالثقافة الفرنسية و الكاتدرائيات الكاثوليكية هناك لآنذاك، وكان ضمن هؤلاء المسافرين أحد كبار العائلة و حين عاد إلى مصر أخذ إذن دخول الطائفة الكاثوليكية إلى مصر مرة أخرى و منذ ذلك الوقت عادت الطائفة إلى مصر .