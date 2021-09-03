الصين: لا إصابات جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الخميس.

وشهد يوم الخميس تسجيل 28 حالة جديدة وافدة، منها تسع حالات في يوننان، وثماني حالات في شانغهاي، وخمس حالات في قوانغدونغ، وحالتان في خنان، وحالة واحدة في كل من هيلونغجيانغ و تشجيانغ و سيتشوان و شنشي.

وتم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بكوفيد-19 وافدتين من خارج البر الرئيسي في شانغهاي، بينما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الخميس، بحسب اللجنة.

وتم تسجيل ما إجماليه 8395 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الخميس، بينها 7775 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و620 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 94954 حالة حتى يوم الخميس، بينها 935 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 2 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 89383 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 433 حالة بدون أعراض، منها 378 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الخميس.

وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 12113 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 212 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و63 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16006 حالات إصابة مؤكدة بينها 837 حالة وفاة في تايوان.

وخرج ما إجماليه 11799 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و60 في ماكاو و13692 في تايوان، من المستشفيات بعد تعافيهم.