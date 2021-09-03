الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسى عجرم تتألق بحفل ضخم فى الساحل الشمالى (صور)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف ٢٠٢١ بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية. 

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نانسي عجرم


وصعدت نانسي على خشبة المسرح في الواحدة صباحا تقريبا مرددة اغنية "أنا جاية معاك"، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

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نانسي عجرم


وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسورايه أسود مفتوح من الأمام، وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور، وعقلت على اختلاف إعمار الجمهور، مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال.

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نانسي عجرم


وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي أطلقتها مؤخرًا،  بالإضافة إلى "آه ونص" ، "أنت إيه" و"يا بنات" و"أنت مصري" .. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

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نانسي عجرم


الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للاضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري وملك المسرح تامر فوزي الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته وتنظيم mwm وقناة المحور .

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نانسي عجرم

وأشعل المطرب بهاء سلطا أولى فقرات حفل ختام سهرات صيف ٢٠٢١ بالمسرح الروماني أيضًا، فيما إفتتح المطرب بهاء سلطان أولى فقرات حفل ختام صيف ٢٠٢١ بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.

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نانسي عجرم

وصعد سلطان على خشبة المسرح مرردا أغنية "أنت استثنائي" وسط تفاعل من الجمهور بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.

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نانسي عجرم


وقبيل صعود سلطان علي خشبة المسرح قامت مقدمة الحفل بتقدم اسمه بالخطاء  قائلة : "إيهاب سلطان" .. ليصبح افراد الجمهور مصححا خطأها قائلا: "بهاء" .. وقامت بالاعتذار بعد تصحيح الاسم.

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نانسي عجرم


على جانب آخر أشعل سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا تري" ، "الواد قلبه بيوجعه" و"أنامصمم"، أحلف" ، "٣ دقايق"، "وأنت بتكلمني"، و"أنت واخدها معايا تحدي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.

IMG-20210903-WA0050
نانسي عجرم

الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للإضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري وملك المسرح تامر فوزي الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته وmwm وقناة المحور.

IMG-20210903-WA0048
نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
تشعل عالمية العربية قريبا نانسي درجات جمهور قنا عجرم إمام الفن المسرح

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قناة السويس على قضبان

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