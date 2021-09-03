محمود عبدالشكور يستعيد تراث مصر السينمائى فى «زيارة جديدة لأفلام قديمة»

صدر حديثاً عن دار تنمية للنشر والتوزيع، كتاب جديد للناقد السينمائي، الكاتب محمود عبد الشكور، تحت عنوان "سينما مصر.. زيارة جديدة لأفلام قديمة". في هذا الكتاب يستعيد محمود عبدالشكور تراث مصر السينمائي، منتقيا من دُرره ما يمنح قارئه نظرة بانورامية شاملة على تاريخها، مجاورا بين عين الناقد وعين عاشق السينما والأفلام.

وكما يستدعي محمود عبد الشكور، في كتابه "سينما مصر"، ذكريات المشاهدة الأولى في زمن الصبا، وذكرياته الخاصة مع صناع هذه الأفلام، يفحص أيضا مدى صمودها أمام الاختبار الصعب للزمن، وأمام اختلاف الذوق وتطوره، كذلك الخبرة الشخصية في النقد السينمائي.

ويقع الكتاب في نحو 600 صفحة. وعنه يقول محمود عبد الشكور في مقدمته للكتاب: يحقق هذا الكتاب حلما قديما لي بأن أعيد قراءة أفلام مصرية من زوايا مختلفة وجديدة، وأن أعيد اكتشاف بعضها. لدينا فعلا سينما عظيمة، ومبدعون كبار، يستحقون أن نرى أعمالهم بشكل أعمق.

واستكمل: أتناول بالتحليل في الكتاب أكثر من 50 فيلما مصريا، وكلها تنتمي إلى زمن شريط السينما التقليدي، ألوان وأبيض وأسود، والذي كانت تديره آلة العرض، نسمع صوتها أحيانا، فنطرب ونبتهج، ونرى الشرائط داخل بوبينات كبيرة، فنستعد لمشاهدة استثنائية.

وأضاف: أما معيار الإختيار فهو زاوية الرؤية الجديدة للفيلم، أي أن يكون لدي جديد لأطرحه، بحيث لا أكرر ما كتب عن هذه الأفلام من قبل، وبحيث يمكن أن تعاد مشاهدتها بصورة مختلفة. أكتب عن أفلام لمخرجين كثيرين، من أنور وجدي وكمال الشيخ وسيف الدين شوكت، إلى سعيد مرزوق وعاطف الطيب وخيري بشارة وعلي عبد الخالق ويسري نصر الله ورأفت الميهي، ومن يوسف شاهين وتوفيق صالح وفطين عبد الوهاب وممدوح شكري، إلى رضوان الكاشف وأسامة فوزي وشريف عرفة ومحمد شبل وسيد عيسى، بل وأتناول أيضا الفيلم المصري الوحيد الذي أخرجه خمسة مخرجين وهو فيلم "سنة أولى حب".

وتابع: أحاول كذلك من خلال الكتاب رد الإعتبار لكتاب سيناريو كثيرين يستحقون مكانة رفيعة حقا مثل "لوسيان لامبير"، وصاحب التجارب المتفردة "ماهر عواد".

يشار إلى أن محمود عبد الشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسي.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016، كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016 ، كتاب "كنت صبيًا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015، كتاب "كنت شابًا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020، كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا ..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017، كتاب "سينمانيًا.. الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016، كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، "رواية بعنوان "حبيبة"، كتاب "سينما داود عبد السيد"، كتاب "ونس الكتب" وغيرها من الكتب.