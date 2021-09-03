الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا سيداروس يشارك في حفل تخرج معهد الكاروز للدراسات الكتابية

كنيسة قبطية أرثوذكسية
كنيسة قبطية أرثوذكسية

شارك الأنبا سيداروس، الأسقف العام، مساء أمس، حفل تخرج دفعة معهد الكاروز للدراسات الكتابية بكنيسة السيدة العذراء مريم - عزبة النخل، تحت إشراف القس موسى منير، وقد شمل الحفل تخريج عدد 96 دارسا وباحثا في الكتاب المقدس، وعدد 44 خريج من الدبلومة التكميلية.

وقام الأنبا سيداروس بإلقاء كلمة روحية للخريجين تتناول الضرورة الدائمة لاهتمام الدارس بتطبيق ما تعلمه في حياته وسلوكياته ولا يكتفي بالدراسة فقط، بل يتعمق بحثاً ويطبق ما درسه في حياته وحياة الآخرين، ليصيروا أعمدة للتعليم الأرثوذكسي السليم.

جدير بالذكر بإن المعهد يهدف دوماً لتخريج باحثين متعمقين في الكتاب المقدس، فعقب التخرج من المعهد وبعد الدراسة لمدة ثلاث سنوات، يتم إدراج الدارس في الدبلومة العليا للدراسات التكميلية، ليزداد تعمقاً ودراسة في الكتاب المقدس.

- الاحتفال بعيد النيروز

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز “راس السنة القبطية ” وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة .

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة،  وأصل الكلمة من اللغة القبطية  القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية،  وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية،  مقابل العام القبطي الأول.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.
وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز  بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية  والخدام بها ، من خلال حركة تنلات بين الخدمات الكنسية المختلفة ، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة ، كعادة سنوية للكنائس ، وذلك للإحتفال ببداية عام قبطي جديد ، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً .

كنيسة أسر قبطية ارثوذكسية الان الانبا سيداروس

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وائل لطفي

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