الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يهاء سلطان يشعل أولى فقرات حفل ختام سهرات الصيف بالساحل الشمالى (صور)

بهاء سلطان
بهاء سلطان

افتتح المطرب بهاء سلطان أولى فقرات حفل ختام صيف ٢٠٢١ بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.

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بهاء سلطان


وصعد سلطان علي خشبة المسرح مرردا أغنية "أنت استثنائي" وسط تفاعل من الجمهور بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء علي الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.

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بهاء سلطان


وقبيل صعود سلطان على خشبة المسرح قامت مقدمة الحفل بتقدم اسمه بالخطاء  قائلة: "إيهاب سلطان".. ليصبح افراد الجمهور مصححا خطأها قائلا: " هاء" .. وقامت بالاعتذار بعد تصحيح الاسم.

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بهاء سلطان


على جانب آخر أشعل سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا تري" ، "الواد قلبه بيوجعه" و"أنامصمم" ، "أحلف" ، ٣ دقايق" ، "وأنت بتكلمني" و"أنت واخدها معايا تحدي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.

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بهاء سلطان

الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للإضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري وملك المسرح تامر فوزي الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته وmwm وقناة المحور.

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بهاء سلطان

وكانت قد أحيت أمس أيضا الفنانة نانسي عجرم حفلا ضخما هناك وتوافد الجمهور على حفل نانسي عجرم بالمسرح الروماني في مارينا،  بينما كانت قد أجرت الفرقة الموسيقية تجري بروفة ما قبل ظهور النجمة اللبنانية.

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بهاء سلطان

وتوافد في بداية حفلها عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية على المسرح الروماني بمارينا لحضور حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

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بهاء سلطان

وأجرت الفرقة الموسيقية بروفة ما قبل صعود نانسي عجرم وسط حالة من البهجة من  أفراد الجمهور الذي يترقب صعود نجمتهم المفضلة.

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بهاء سلطان

الحفل تم التجهيز له بمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري وملك المسرح تامر فوزي وتنظيم اندرو mwm وقناة المحور.

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بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان
المسرح رغبات أغنية فلات شباب تنظيم صحي أن ا تهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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