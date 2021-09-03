الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية مجانية بالسادات والكشف على 1220 مريضًا خلال يومين

قافلة بمركز السادات
قافلة بمركز السادات

وجه الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية ناصف مركز السادات خلال يومي 1 و2 سبتمبر 2021، بحضور فريق الإشراف من الإدارة المركزية للطب العلاجي، والإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٢٠ مريضًا خلال اليومين، وضمت القافلة ٩ عيادات متخصصة (باطنة، ٢ أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد).

كما تم إجراء ١٤٨ تحليلًا مختلفًا للمرضى، وإجراء ١٩ حالة آشعة عادية، وأقيم على هامش القافلة ندوات تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على ١٩ مريضًا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، كما تم تحويل ٢٢ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة والنائية، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

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