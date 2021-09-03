صحيفة بريطانية: طالبان غاضبة بسبب «الخيانة الأمريكية»

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مقاتلي حركة طالبان الأفغانية يشعرون بـ"الغضب" و"الخيانة" بعد أن اكتشفوا أن الولايات المتحدة عطلت المروحيات والطائرات العسكرية قبل مغادرتهم كابول، ويقولون إن تلك المعدات ملك لأفغانستان.



وقامت القوات الأمريكية "بنزع سلاح" 73 طائرة قبل مغادرتها هذا الأسبوع، وفقًا لقائد مهمة الإجلاء الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، وهو ما ترك ما يصل إلى 48 طائرة في أيدي الحركة، على الرغم من عدم معرفة عدد الطائرات التي يمكن تشغيلها.



وتابعت الصحيفة أن طالبان كانت تتوقع من أمريكا ترك مروحيات كتلك التي هناك كما هي سليمة لاستخدامها، وذلك لاعتقادهم أنها رصيد وطني ونحن الحكومة الآن ويمكن أن يكون هذا مفيدًا لنا بشكل كبير.



وتأمل طالبان في أن يكون الجانب التجاري من المطار جاهزًا للعمل في غضون أيام مما قد يسمح للأفغان بالخروج من البلاد بتأشيرات.



إلى جانب الطائرات، تركت الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 مركبة مدنية، و70 مركبة مؤمنة ضد كمائن الألغام و27 مركبة هامفي في أفغانستان.



وكانت القوات الجوية الأفغانية تشغل 167 طائرة، بما في ذلك 108 طائرات هليكوبتر و59 طائرة، وفقا لتفتيش رسمي للحكومة الأمريكية في 30 يونيو الماضي.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، لم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).



وظهرت اختلافات واضحة في تقييم الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، حيث أيد 70% من الديمقراطيين ذلك، مقابل 34% فقط من الجمهوريين.



وسحب الجيش الأمريكى آخر قواته من أفغانستان، ليسدل الستار بذلك على أطول حرب خاضتها البلاد. ويقول ما مجموعه 54% من البالغين الأمريكيين إن قرار سحب القوات من البلاد كان قرارا صائبا، في حين قال 42% إنه كان خاطئا.

