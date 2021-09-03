مطرانية البحيرة تحتفل بذكرى تدشين الكاتدرائية

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، على مدار الأسبوع الماضي، بعدة مناسبات تخص العمل الرعوي بالإيبارشية.

وجاء الاحتفال، الذي أقيم في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بدمنهور، من خلال عظات يومية ارتبطت موضوعاتها بشعار الاحتفال "إِنَّهَا يُوبِيلٌ مُقَدَّسَةً تَكُونُ لَكُمْ".

وتحدث الأنبا إيساك، الأسقف العام عن "اليوبيل وحياة الإيمان"، بينما تناول الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى عن "اليوبيل والعتق من العبودية"، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الاحمر عن "اليوبيل وحياة الشكر".

أما نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين فتكلم عن "اليوبيل وحياة البركة" والقمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط عن "اليوبيل والخلاص بالصليب"

والمناسبات التي احتفلت بها إيبارشية البحيرة وتوابعها، هي العيد الواحد والثلاثين لتدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بدمنهور ورسامة الأنبا باخوميوس في رتبة "مطران" والذي تم يوم ٢ سبتمبر ١٩٩٠، بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، الذي أودع جزءًا من رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي في الكاتدرائية في نفس اليوم.

وتحتفل الايبارشية خلال العام الجاري باليوبيل الذهبي لسيامة الأنبا باخوميوس أسقفًا للإيبارشية، وكانت السيامة يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧١.

واختتمت الاحتفالات بالقداس الإلهي الذي أقيم صباح اليوم، والذي تولى خدمته نيافة الأنبا باخوميوس، ومجمع كهنة الإيبارشية، ورسم خلاله ٤٤ شماسًا منهم ٣ إبصالتس و٥ أغنسطس، إلى جانب ٣٦ من دارسي وخريجي الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية بالإيبارشية والذين تمت رسامتهم في رتبة إبيذياكون.

وتستعد الكنائس المصرية للإحتفال بعيد النيروز “راس السنة القبطية ” وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة في الكنيسة .