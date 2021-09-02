الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحة» تعلن مشاركتها في معرض أوكرانيا السياحي

احمد يوسف رئيس هيئة
احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاكة بمعرض UITM والمزمع عقدة بمدينة كييف – أوكرانيا خلال الفترة من 5-6 أكتوبر 2021 بجناح مساحته 72م2.

وطالبت الهيئة من الشركات الراغبة في المشاركة بسرعة سداد قيمة المشاركة في موعد أقصاه 10 من شهر سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن قيمة الاشتراك في المعرض للجناح الواحد 1350 يورو وعليه، وقيام الراغبين فى الاشتراك بسرعة سداد رسم الاشتراك تسليم البيانات الخاصة بها (اسم الشركة - عنوانها -الموقع الالكترونى الخاص بها -والهاتف الخاص بها -والشخص المسؤل من جانبها) على خطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية.

ويعتبر السوق الأوكرانى من أهم الأسواق التى عادت الى مصر عقب استئناف الحركة السياحية إلى مصر فى يوليو 2020 بعد توقف دام لنحو ما يقرب من 4 اشهر نتيجة تداعيات فيروس كورونا واستطاع الأوكرانيين أن يحلوا محل السائحين الروس خلال فترة توقف الرحلات الروسية ليصبحوا السوق الأول داخل شرم الشيخ والغردقة، كما يأتى فى المرتبة الثانية بعد السوق الألمانى فى تصدير الأعداد السياحية يحتلون.

 وتشير المصادر إلى أن أعداد السائحين الأوكران بنهاية 2019 وصلت إلى نحو أكثر من مليون سائح أوكرانى، وتستهدف وزارة السياحة والآثار شرائح ذات إنفاق مرتفع بطرح برامج لمنتجات جديدة مثل السياحة الثقافية (القاهرة – الإسكندرية – وادى النيل) والسياحة الشاطئية.

ويعد معرض UITM الأوكرانى من أهم وأكبر المعارض السياحية بأوكرانيا، حيث يشارك فيه أكثر من 360 عارضا من نحو 25 دولة ويزوره ما لا يقل عن 20 ألف زائر، وسيشهد السوق الأوكراني مزيد من الحملات الترويجية والقوافل السياحية خلال الفترة المقبلة مع هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع منظمي الرحلات الأوكرانية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الشتاء المقبل، فضلا عن الترويج للمتحف المصري الكبير بالتنسيق مع الشركاء المهنيين من منظمى الرحلات الأوكرانية.

أوكرانيا هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة والآثار تداعيات فيروس كورونا الحركة السياحية

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