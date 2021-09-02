توافد الجمهور على حفل نانسي عجرم بالمسرح الروماني في مارينا (صور)

توافد منذ قليل، عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية على المسرح الروماني بمارينا بحضور حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والذي من المقرر أن يشاركها في إحيائه المطرب بهاء سلطان.

كما تجري الفرقة الموسيقية بروفة ما قبل صعود نانسي عجرم وسط حالة من البهجة من أفراد الجمهور الذي يترقب صعود نجمتهم المفضلة.

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وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئة واحدة فقط بسعر 600 جنيها مصريا، ويقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان محور الغنائي، ومن المقرر أن ينطلق الحفل الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن تقدم باقة متميزة من أغنياتها المتميزة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وسيقدم بهاء سلطان عددا من أبرز الأغاني الخاصة به.

الاوركسترا

ويعد هذا الحفل الثاني لبهاء سلطان في موسم الصيف الذي يحييه في الساحل الشمالي، حيث أحيا حفله الأول في يوم 22 يوليو الماضي، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، بالرغم من ارتفاع أسعار تذاكره، والتي وبدأت من مبلغ 12 ألف جنيه مقابل طاولة 10 أفراد، والفئة الثانية بملبغ 8000 آلاف جنيه مقابل طاولة 6 أفراد، والفئة الثالثة بمبلغ 700 جنيه.

وطرحت مؤخراً نانسي عجرم البوم نانسي 10 وتصدر ألبوم نانسي عجرم الجديد قوائم الأكثر تداول في مختلف الدول العربية، ومنها لبنان ومصر والعراق والسعودية وسوريا، بمجرد طرح 10 أغنيات منه، ليصبح عدد الأغنيات المطروحة 14 أغنية.، ولاقى الالبوم ردود أفعال إيجابية للغاية على الاعمال التي قدمتها والتي كانت مختلفة للغاية .