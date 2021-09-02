الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق فعاليات منتدى الثقافة والإبداع فى الأوبرا.. الاثنين

مركز الإبداع الفنى
مركز الإبداع الفنى بدار الاوبرا

تقام في السادسة مساء الاثنين 6 سبتمبر الجاري بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا، فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "مترجمون شباب.. تجارب واعدة".

يتحدث في المنتدى عدد من المترجمين الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم والعقبات التي تقف في طريقهم، من أجل تتضافر الجهود لخلق جيل من المترجمين الواعدين.

كما يتحدث في المنتدى كل من: الدكتورة علا عادل المستشار الثقافى المصرى بالنمسا والمشرفة على ترجمة كتاب "فنان الجوع"، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرف على كتاب " شمس الليل"، كما تشارك برسالة من روما الدكتورة أماني فوزي حبشي أستاذ اللغة الإيطالية والمشرفة على ترجمة كتاب "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر".

ويتحدث أيضا الدكتور أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي السلسلة التي أتاحت الفرصة للنشر لشباب المترجمين. 

يدير المنتدى الكاتب الصحفي طارق الطاهر، بحضور الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والكاتب الصحفي الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب جمال المراغي مدير تحرير السلسلة آفاق عالمية، وعدد من المترجمين الشباب والصحفيين والإعلاميين.

مترجمون شباب استراتيجية المركز القومي للترجمة صندوق التنمية الثقافية مركز الابداع الفني احتفالات دار الاوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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