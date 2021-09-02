الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو برجال الأعمال: ترقب حدوث طفرة بقطاع العقارات والتشييد والبناء

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية برجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار في القطاع العقاري هو الملاذ الأمن خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح العاصمة الإدارية بالبورصة.

وأكد «الشناوي» أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة والقيادية السياسية بتحريك قطاعي العقارات والمقاولات، لذلك فمن المتوقع حدوث طفرة كبيرة في سوق العقارات المصرية وسوق المال، بالإضافة إلى دعم قطاع التشييد والبناء بشكل عام وستساعد في توفير فرص عمل جديدة وفرص استثمارية تتعاون فيها الحكومة مع القطاع الخاص.

وأوضح عضو لجنة التشييد برجال الأعمال المصريين، إن قرارات الرئيس بشأن الطرح ومبادرة التمويل العقاري سيساهمان في تنشيط السوق العقاري، مشيرا إلى أن جائجة كورونا دفعت المستثمرين إلى التوجه للاستثمار في أسواق أخرى مثل الذهب الذى حقق مكاسب كبيرة بسبب تلك الأزمة.

ونوه المهندس أحمد الشناوي إلى أن المبادرة ستوجد فرصة لقطاع عريض العملاء المحتملين التي كانت ملائتهم المالية لا تسمح بالحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط نتيجة لارتفاع أسعارها وقصر مدة التمويل، لكن مع خفض الفائدة إلى 3% وهي أقل فائدة على الإطلاق بجانب طول فترة التمويل التي تمتد لـ30 عاما سيشجع قطاع كبير للاستفادة من تلك المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا القطاع.

ولفت إلى أن ذلك سيشجع الكثير من المطورين العقاريين للتوجه لهذا النوع من الإسكان المتوسط بعد أن كان هناك عزوف عن الدخول فيه لارتفاع نسبة المخاطرة، كما أنه لا يحقق عائد مجزي على الاستثمار، موضحاً أنها من ناحية أخرى ستنشط القطاع المصرفي.

عضو برجال الأعمال ترقب حدوث طفرة بقطاع العقارات والتشييد والبناء

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