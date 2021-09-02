دفن جثة شاب توفى بجرعة هيروين زائدة داخل سيارة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بالتصريح بدفن جثة شاب متوفى داخل سيارة ملاكى وبجواره هيروين بمدينة نصر. كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن الشاب يدعى "عمر أ"، 27 سنة، وعثر عليه بامتداد شارع رمسيس.



وأضافت التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت توقف السيارة بالمكان، وجار استكمال تفريغها لتحديد خط سيره والمكان الذى حصل منه على تلك المواد المخدرة.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة داخل سيارة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب داخل السيارة وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة للمشرحة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.