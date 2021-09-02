الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة شاب توفى بجرعة هيروين زائدة داخل سيارة بمدينة نصر

جثة شاب
جثة شاب

أمرت نيابة مدينة نصر، بالتصريح بدفن جثة شاب متوفى داخل سيارة ملاكى وبجواره هيروين بمدينة نصر. كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 


وكشفت التحقيقات أن الشاب يدعى "عمر أ"، 27 سنة، وعثر عليه بامتداد شارع رمسيس. 


وأضافت التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت توقف السيارة بالمكان، وجار استكمال تفريغها لتحديد خط سيره والمكان الذى حصل منه على تلك المواد المخدرة.


البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة داخل سيارة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب داخل السيارة وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة للمشرحة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دفن جثة شاب جرعة هيروين سيارة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

خاص| اتحاد الكرة يكشف موعد النظر فى استئناف عقوبة شيكابالا

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

بلاغ يتهم حسن شاكوش ورضا البحراوى بالإساءة للفن المصرى

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)