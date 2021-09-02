«أبومازن» يقلد مكرم محمد أحمد وأشرف زكى وصابرين وسام الثقافة

منح الرئيس محمود عباس، الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، مساء الخميس، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون؛ تقديرًا لمسيرته الصحفية الزاخرة بالانجازات، ولجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أسرة الكاتب الكبير الراحل بمقر إقامته بقصر الأندلس في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تسلم الوسام نجله إيهاب وكريمته أمل.

وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني

ومنح الرئيس الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد النجمة الكبرى تقديرا لمسيرته الإعلامية المتميزة، حيث أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي دفاعا عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما وكتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله الوطني.

فى الوقت نفسه، قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري الدكتور أشرف زكى، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.

وتسلم الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته ومنح الفنان أشرف زكي ، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.

وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني

فى الوقت نفسه، قلّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، الفنانة صابرين، "مستوى التألق" من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لأعمالها الفنية الهادفة ومواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني هو أحد أرفع الأوسمة الفلسطينية، وهو الوسام الذي يمنحه الرئيس الفلسطيني للمثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والمفكرين والعلماء والفنانين الفلسطينيين والأجانب، والمؤسسات، والذين قدموا أعمالًا جليلة لدولة فلسطين.

استحدثت دولة فلسطين وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني استكمالًا لوسام القدس للثقافة والفنون والآداب السابق والذي توقف العمل به.

ويقسم وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني إلى أربعة درجات:وسام الثقافة والعلوم والفنون من درجة "النجمة الكبرى"، وسام الثقافة والعلوم والفنون من درجة "التألق"، وسام الثقافة والعلوم والفنون من درجة "الإبداع"، وسام الثقافة والعلوم والفنون من درجة "الابتكار".

أبرز الحائزين على الوسام: محمد حسيب القاضي (2014)، عبد الكريم الكرمي (2015)، فتحي غبن (2015)، نور الشريف (2015)، هاني شاكر (2017)، شكران مرتجى (2019)، مروان مخول (2019)، سلمى الخضراء الجيوسي (2019)، زياد عبد الفتاح (2020)، حاتم علي (2021).