السودان: قطاع التنمية الاجتماعية بمجلس الوزراء يضع خطة لبناء السلام

استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء السوداني ولجنته الفنية، برئاسة وزيرة التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون، خطة القطاع بشأن بناء السلام والتعايش السلمي في ولاية غرب دارفور.

وحصرت الخطة الأنشطة والمشروعات المطلوبة في محورين أساسيين هما بناء السلام الإجتماعي والتعايش السلمي.

وتمثلت أبرز الأهداف في محور السلام في تطوير وتوسيع برامج التنمية الإجتماعية والتوسع في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والإقتصادي وقبول الأطفال في سن المدرسة مجانا والتوسع في التعليم الفني وتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات التعليم العالي.

وفيما يتعلق بمحور التعايش السلمي فقد أتت أهم الأهداف في تعزيز الرعاية الإجتماعية والتغطية بالخدمات الصحية الأساسية والاستجابة لطوارئ الخريف، وتشغيل الخريجين وتمكين المرأة اقتصاديا ونشر قيم التسامح والمحبة بين مكونات المجتمع.

وأكد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء السوداني ولجنته الفنية على الاستجابة العاجلة للحاجة الإنسانية الراهنة بالولاية.

جدير بالذكر أنه دعت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في منظمة البحيرات العظمى، وتمتين الشراكة بين المنظمة وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشهدت المهدي اليوم الخميس في الخرطوم، الجلسة الختامية لورشة العمل رفيعة المستوى حول الموارد الطبيعية بإقليم البحيرات العظمى، بمشاركة السفير هوانغ شيا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى، وجواو ماهولو السكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى، ونائبه السفير ياسر ابراهيم علي، إلى جانب السفير حسن عبد السلام مدير عام الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية السودانية المنسق الوطني للسودان لمنظمة البحيرات العظمى.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن عميق شكرها لشركاء سكرتارية المنظمة على اسهامهم المُقّدر في قيام هذه الورشة مثل وكالة التنمية الدولية الألمانية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وشركاء آخرين.

ونوهت بالمشاركة الكبيرة والنوعية في الورشة مما يعكس التزام الدول الأعضاء وشركائهم بمكافحة الاستغلال غير المشروع وغير المرشّد للموارد الطبيعية.

وأشادت بالمداولات المثمرة والعمل الجيّد الذي استطاع المشاركون انجازه خلال اليومين الماضيين، وبالمبادرة التي أطلقتها المنظمة من أجل مناهضة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.