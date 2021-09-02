حبس المتهمين بسرقة خزانة مطعم بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة خزينة مطعم بمنطقة مصر الجديدة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء حازم الدربي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد بتلقي المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد وهبة معاون المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فقام بالاشتراك مع الثانى بسرقتها مستغلاً احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة، كان سبق وأن تمكن من استخراج نسخة منها عقب استيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.