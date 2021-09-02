الكوارث أصبحت أقوى 5 مرات.. تحذيرات جديدة بشأن مخاطر تغير المناخ

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن الكوارث المرتبطة بالطقس مثل إعصار إيدا أصبحت أقوى من أربع إلى خمس مرات أكثر ما كانت عليه قبل 50 عامًا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تتسبب الأحداث المدمرة، بما في ذلك العواصف والفيضانات والجفاف، في أضرار اكثر بسبع مرات مما كانت عليه في السبعينيات، لكنها تقتل عددًا أقل بكثير من الناس، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO).



ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، قتلت هذه الأحداث ما معدله حوالي 170 شخصًا يوميًا في جميع أنحاء العالم، ولكن في عام 2010 انخفض إلى حوالي 40 شخصًا يوميًا.



وينظر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في أكثر من 11000 كارثة مناخية بين عامي 1970 و2019، بناءً على بيانات من مركز أبحاث وبائيات الكوارث.



ووجدت الدراسة أن كارثة مرتبطة بمخاطر الطقس أو المناخ أو المياه حدثت يوميًا في المتوسط ​​على مدار الخمسين عامًا الماضية - ما أسفر عن مقتل 115 شخصًا وتسبب في خسائر يومية بقيمة 202 مليون دولار (146 مليون جنيه إسترليني).



في المجموع، تم إرجاع ما يزيد قليلاً عن مليوني حالة وفاة و 3.64 تريليون دولار (2.64 تريليون جنيه إسترليني) في الخسائر إلى مثل هذه الكوارث.



يأتي التقرير في أعقاب إعصار إيدا وحرائق الغابات التي تفاقمت بسبب الجفاف في الولايات المتحدة ، فضلاً عن الفيضانات الكارثية في البر الرئيسي لأوروبا هذا الصيف.



وزاد عدد الكوارث بمعدل خمس مرات خلال فترة الخمسين سنة مدفوعة بتغير المناخ، والطقس الأكثر قسوة وتحسن الإبلاغ.



ولكن بفضل الإنذارات المبكرة المحسنة وإدارة الكوارث، انخفض عدد الوفيات ثلاثة أضعاف تقريبًا.



بين عامي 1970 و2019 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 11000 كارثة منسوبة إلى هذه المخاطر على مستوى العالم ، مع ما يزيد قليلاً عن 2 مليون حالة وفاة و 3.64 تريليون دولار في الخسائر.



من عام 1970 إلى عام 2019 ، كانت مخاطر الطقس والمناخ والمياه مسئولة عن 50 في المائة من جميع الكوارث، و45 في المائة من جميع الوفيات المبلغ عنها و74 في المائة من جميع الخسائر الاقتصادية المبلغ عنها.

