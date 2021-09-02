افتتاحية أوبرا «الحارس» فى انطلاق موسم أوركسترا القاهرة السيمفونى

يفتتح أوركسترا القاهرة السيمفونى، موسمه الفنى 63 بحفل موسيقي يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الڤيولينه مدحت عبد السلام وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية و منها افتتاحية اوبرا الحارس لسوليڤان ، قصيدة للڤيولينة والاوركسترا لشاوستون ، رقصات ماكبرى ، باسثانال لسان صانس ، رابسوديه رومانية لإنيسكيو ، رابسوديه مجريه لليست ، كابرينتشو إيطالية لتشايكوفسكى .

آخر حفلات أوركسترا القاهرة السيمفوني

وأحيا أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وذلك يوم السبت الماضي 28 أغسطس الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة الإليزيه لچورچ بيزيه، متتابعة جيانييه لآرام خاتشاتوريان، الرقصة الثانية لماركيز، رقصات سلوفاكية لديڤورجاك، رقصات مجرية لبرامز وهوابانجو لمونكايو.

وكانت أروكسترا القاهرة السيمفونى قدمت بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى جاكوب سيبارى دي بيسكاسيرولى، وذلك في 19 يونيو الماضي، على مسرح النافورة.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم.

وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.