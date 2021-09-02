العثور على شاب متوفى داخل سيارة ملاكى بحوزته سرنجة وهيروين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب متوفى داخل سيارة ملاكى وبجواره هيروين بمدينة نصر ودلّت تحريات أجهزة الأمن أن الشاب يدعى عمر.أ، 27 سنة، وعثر عليه بامتداد شارع رمسيس.

أضافت التحريات أن كاميرات المراقبة رصدت توقف السيارة والشاب، وهو يتعاطي الهيروين قبل وفاته.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة داخل سيارة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب داخل السيارة، وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة للمشرحة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.