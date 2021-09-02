«خطوات الريش».. معرض جديد للتشكيلية وفاء ياديس

ينطلق الاسبوع المقبل معرض "خطوات الريش" للتشكيلية الدكتورة وفاء ياديس عن البالية، فقد قدمت الفنانة منذ تخرجها بالفنون الجميلة عدة معارض عن فرقة بالية أوبرا القاهرة.

تقول الدكتورة وفاء ياديس إن رسم البالية يستلزم دراسة خطوات الرقصة فى مختلف موضوعاتها الكلاسيكية والمودرن، لها حياة تنبض عند مشاهدة الفن على المسرح، وأهم من ذلك المشاهدة المستمرة فى كواليس العروض وتجربة الأداء لخطوات البالية بصفة شخصية من الفنان التشكيلى قبل وضع اللمسات الاولى للوحات، وهو ما قدمته منذ عام ١٩٩٢حتى الآن.

لوحات المعرض بالتصوير الزيتى والاكريليك واستايل جرافيك بالحبر الأزرق والبنى والأسود فى تبسيط يمثل قوة الخط أحيانا وتشكيل يخوض فى التجربة الفنية والحالة السيكلوجية أحيانا أخرى.

وتقول الفنانة التشكيلية: ماجذبنى لرسم البالية استحالة التوازن فى تناغم وخفة مع التعبير الحركى لإنتاج رواية بلا كلام، فكل ما يلزم المتلقى هو التفاعل مع الراقص من مقعده بالمسرح ليخوض معه حكايته باندماج ما يتطلب من راقص البالية سنوات من التدريب لتحويل جسده إلى ريشة بخطوات متوازنة، ويضم المعرض ٤٥ لوحة فى تشكيل فنى يتم عرضه على قناة www.youtube.com/guruwafaatv.

جدير بالذكر أن وفاء ياديس تلعب دورا بارزا في تنشيط الحركة التشكيلية عبر تقديمها العديد من المبادرات والمعارض أونلاين منها معرض جماعي فى مارس 2021 والذي ضم أكثر من ١٨٠٠ طفل من مصر وإندونيسيا وماليزيا ودول شمال أفريقيا، وقد شاركت الجالية الليبية بأكبر عدد من الرسوم للأطفال بين عمر الخامسة والثالثة عشر.