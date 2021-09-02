محافظ البحيرة يتابع تنفيذ أعمال مشروع «حياة كريمة» فى قرى 6 مراكز

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، فتشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع تحت إشراف ومشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تابع المحافظ مشروع إنشاء مجمع خدمات قرى "عزب، البرنسيسة ، الكردود ، الوحدة الصحية بقرية الريكو ، مركز الشباب بقرى محمد رفعت حافظ بحوش عيسى،مجمع الخدمات ، المجمع الزراعى بزاوية صقر، مدارس "مالونا تعليم اساسى بكوم القدح ، سكينة حلوجى الابتدائية، الشهيد مصطفى عبد الوهاب الاعدادية" بأبو المطامير، الميدة الخرسانية على جانبى تكاسى مصرف زاوية صقر العمومى، المجمع الإدارى ، الجمعية الزراعية ، ومبنى مركز الإسعاف بقرية نديبة بدمنهور.

من ناحية أخرى، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وفرع المجلس القومي للسكان، قافلة سكانية ،شاملة بقري الصديق الجديدة إحدى قرى المبادرة الرئاسية وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية.

تم تقديم عدة خدمات منها توقيع الكشف الطبي على ٤٧ سيدة ، تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، إستكتاب 79 دارس ،توزيع 65 أنبوبة غاز بسعر المصنع.