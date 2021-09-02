ديون هاري وميجان.. دوق ودوقة ساسكس لم يسددا أموال أحد الجمعيات

لا تزال مؤسسة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، مدينة لمؤسسة غير هادفة للربح بقيمة 78500 جنيه إسترليني، على الرغم من حصول الزوجين على 118 مليون جنيه إسترليني من الصفقات الإعلامية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، “لم تؤد مؤسستهم الخيرية السابقة التي تخضع حاليًا للتصفية وأعيد تسميتها بـ MWX إلى سداد الدين، وفقًا للأوراق التي تم إصدارها اليوم”.

وقدم الدائن الذي لم تُعرف هويته، مطالبة بمبلغ 213 ألف جنيه إسترليني للمؤسسة العام الماضي.

وسدد هاري وميجان مبلغ 134،500 جنيه إسترليني في آخر فترة مالية، إلا أن الوثائق المنشورة هذا الأسبوع تؤكد أن المبلغ المتبقي لا يزال مستحقًا.

عندما بدأ دوق ساسكس في تصفية الشركة العام الماضي، قال إن جميع ديونها سيتم سدادها بالكامل في غضون 12 شهرًا.

ولكن من المفهوم أن التعطيل يرجع إلى تحقيق لجنة المؤسسات الخيرية المغلق الآن في MWX.

كان التحقيق يدور حول كيفية تحويل 151.855 جنيهًا إسترلينيًا إلى مجموعة Travalyst للسفر المستدام التابعة لهاري، وجد محققو مفوضية المؤسسات الخيرية أنها لم ترتكب أي خطأ في مايو من هذا العام.

ويمتلك هاري وميجان حاليًا صفقات مع Netflix و Spotify وناشرين تقدر قيمتها بنحو 118 مليون جنيه إسترليني ، لذا سيكون لديهم أموال شخصية متاحة لدفع المبلغ إذا لزم الأمر.

وأفاد مصفي MWX آدم ستيفنس: "لقد تلقينا مطالبات يبلغ مجموعها 213000 جنيه إسترليني من أحد الدائنين ، فيما يتعلق بالمنحة المستحقة لمؤسسة غير هادفة للربح.

وتابع: "تم قبول هذه المطالبة بالكامل ودفع جزء منها بمبلغ 134،500 جنيه إسترليني خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

وأضاف: "لدى المؤسسة الخيرية أموال كافية لتسوية المطالبة بالكامل ، وسيتم توزيع الأرباح النهائية قريبًا لدفع الرصيد المتبقي".