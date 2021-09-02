«المركزي الفلبيني» يُخفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في 2021

قال وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الفلبيني، خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ما يعكس توقعات منخفضة للربع الثالث جراء فرض قيود اكثر صرامة على الحركة الشهر الماضي، بحسب اجتماع تحديد معدلات النمو الذي عقد في أغسطس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، أن التوقعات تفيد بأن الناتج الاقتصادي سوف يعود إلى مستويات 2019 بحلول الربع الثالث من 2022 .

ولا يزال النشاط الائتماني ضعيفا فيما خفضت المخاوف من انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا اتجاهات السوق وتوقعات التعافي الاقتصادي.

وبالوضع في الاعتبار مسار التضخم المتوقع الذي يمكن التحكم فيه وتوقعات الأسعار الثابتة لعام 2022 - 2023 ، يظل تقديم دعم اقتصادي أولوية رئيسية للسياسات النقدية.

وفي سياق متصل، أعلن قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين، اليوم الخميس، أنه تم تطعيم أكثر من 14 مليون شخص بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى الآن، في ظل مساعي الدولة لاحتواء انتشار الإصابات بسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي هاري روكي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - إن السلطات الفلبينية وزعت 34 مليونًا و112 ألفًا و320 جرعة لقاح لمحاربة الإصابة بالفيروس، فيما تم تطعيم 14 مليونًا و109 آلاف و916 شخصًا، بجرعتين من اللقاح حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن 20 مليونًا وألفين و404 حالات تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وكانت الحكومة الفلبينية تطمح في تطعيم نحو 70 مليون شخص قبل انتهاء العام الجاري حتى تصل إلى مرحلة مناعة القطيع، من أجل إعادة النشاط الاقتصادي بشكل آمن.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.