الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتي يبحث التطورات في لبنان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، التطورات في لبنان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مكتب رئيس الوزراء المكلف بالعاصمة بيروت اليوم الخميس، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تقدمًا في ملف تشكيل الحكومة المتعثر بعد 13 لقاءً بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وهما المعنيان بتشكيل الحكومة بالاتفاق بينهما.

ويأمل اللبنانيون أن تسفر الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة وإنجاز تشكيل الحكومة المتعثر منذ أكثر من عام، تفاقمت خلاله الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية في لبنان.

وفي سياق متصل، أكد الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، الالتزام بالوقوف بجانب اللبنانيين وجيشهم.

والتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الأربعاء، وفدًا من لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأميركي برئاسة السيناتور كريس مورفي وبحضور السفيرة الأمريكية في بيروت، وعرض معهم الأوضاع في لبنان وتوجهات المرحلة المقبلة.

وأكد عون "أنّ هناك تقدمًا على صعيد تشكيل الحكومة، وشكرهم على الدعم الأمريكي للجيش اللبناني"، كما أكد للكونجرس أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في ربيع 2022.

وفي السياق، أشار سفير بريطانيا لدى بيروت آيان كولارد إلى أن "أزمة لبنان استثنائية ونتيجة عقود من الفشل وعجز السياسيين".

كما أوضح أن "الحاجة للإصلاح في لبنان عاجلة والعمل السياسي مطلوب فورًا".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حث كبار الساسة في البلاد الثلاثاء على تشكيل حكومة هذا الأسبوع "وليس أكثر".

وفي كلمة نقلها التليفزيون، دعا إلى "تنحية كل الخلافات" لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة وتديره حكومة لتصريف الأعمال منذ استقالة الحكومة قبل أكثر من عام.

رئيس الحكومة اللبنانية لبنان المنسق الخاص للأمم المتحدة جوانا فرونيسكا بيروت

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