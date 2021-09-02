الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن زوجة الهارب هشام عبد الله

الفنان هشام ماجد
الفنان هشام ماجد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء قرار إسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد، زوجة الفنان الهارب هشام عبد الله لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

و قالت الدعوى، التي حملت رقم 31210 لسنة 74، إن الطاعنة من أب سوري وأم مصرية وهي من مواليد 1972، وإن قرار إسقاط الجنسية عنها مخالف للقوانين والدستور.

في وقت سابق أصدر رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، من مواليد القاهرة 1972 سورية الجنسية، لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة قرار إسقاط الجنسية المصرية زوجة الفنان الهارب هشام عبد الله رئيس الوزراء

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أعداء المواطن والمسئول

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