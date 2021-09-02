الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث إفريقى: جرعات لقاح كورونا المنتجة فى جنوب إفريقيا لن تصدر إلى أوروبا بعد الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن سترايف ماسيوا مبعوث الاتحاد الإفريقي المعني بفيروس (كوفيد- 19) اليوم الخميس، أن جرعات اللقاح التي ينتجها مصنع في جنوب إفريقيا لن يتم تصديرها بعد الآن إلى أوروبا.

يأتي ذلك بعد تدخل من حكومة جنوب إفريقيا للاحتفاظ بالجرعات وتوزيعها في إفريقيا، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال ماسيوا، للصحفيين، إن شركة آسبن المصنعة للأدوية في جنوب إفريقيا، التي أبرمت عقدًا مع شركة جونسون آند جونسون لتصنيع مكونات لقاحها، لن تقوم بعد الآن بشحن جرعات اللقاح خارج القارة، وأن ملايين الجرعات المخزنة في أوروبا ستُعاد إلى إفريقيا.

وأضاف أنه "تم تعليق هذا الاتفاق"، موضحًا أن جرعات جونسون آند جونسون المنتجة في جنوب إفريقيا "ستبقى في إفريقيا وسيتم توزيعها في إفريقيا".

وتابع أن المشكلة "تم تصحيحها بطريقة إيجابية" مع تغيير ترتيب آسبن مع شركة جونسون آند جونسون من صفقة عقد إلى "ترتيب مرخص" مشابه لإنتاج لقاح أسترازينيكا في الهند.

كانت شركة جونسون آند جونسون قد تعرضت لانتقادات لشحنها جرعات إلى دول في أوروبا قامت بالفعل بتحصين أعداد كبيرة من الناس وتبرعت بلقاحات لدول أخرى.

جونسون اوروبا أفريقيا جرعات اللقاح الاتحاد الافريقى كوفيد اللقاح

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وائل لطفي

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