السفير الهولندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

أجرى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع "موريتس شابفيلد"، السفير الهولندي في مصر، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمق العلاقات الاستثمارية المصرية-الهولندية، مشيراً إلى أن هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في مصر، لافتاً إلى سعى هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الهولندي؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الهولندية في مصر لتعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في العديد من القطاعات الحيوية، من أهمها الزراعة والبترول والخدمات المالية.

من جانبه، أشاد السفير الهولندي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخراً، والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق إلى تقديره لدور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاستثمارات الهولندية القائمة في مصر مما يشجع على توطين المزيد من الاستثمارات الهولندية فيها.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بحضور ممثلي السفارة مع كبرى الشركات الهولندية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ من أجل تعريف مجتمعات الأعمال الهولندية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والعمل على حل أي تحديات تواجه الاستثمارات الهولندية في مصر، ودعمها في التوسعات الاستثمارية التي تقوم بها.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، بحضور ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية، والمشروعات التنموية بين البلدين.

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولى، مع السفير الهولندى بالقاهرة، علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائى بين البلدين، والتى تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.