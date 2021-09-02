الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية البدء في تراجع درجات الحرارة تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحة أن توقعات الطقس خلال اليوم والـ72 ساعة المقبلة أظهرت فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وكذلك الأقصر جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون الرياح نشطة شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى.

وعن الطقس بداية من اليوم الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل، قالت الهيئة إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الانخفاض التدريجي من اليوم الخميس حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري السبت 34-36، ومن الأحد إلى الثلاثاء 33-35 درجة، وتتوقع الهيئة أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية السبت 31-34، ومن الأحد إلى الثلاثاء 30-33 درجة، وفى جنوب سيناء السبت 38-41، ومن الأحد إلى الثلاثاء 37-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد من السبت إلى الثلاثاء 35-37 درجة، وفي جنوب الصعيد تكون السبت 43-44، وتنخفض يوم الأحد إلى 42-43، وتستمر في الانخفاض الإثنين والثلاثاء إلى 41-42 درجة.

وزفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة لمحبي الشتاء والأمطار عن فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، بتوقعها سقوط أمطار يومي الجمعة والسبت على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا)، مؤكدة أن هذه الأمطار ستكون خفيفة ولا ضرر منها.

الوجه البحري درجات الحرارة القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

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