جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل سيارة في مدينة نصر

يجري رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب داخل سيارة في مدينة نصر وبجواره مواد مخدرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بامتداد شارع رمسيس في مدينة نصر، بالعثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل سيارته وبجواره مخدرات، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.